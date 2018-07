TAJ Brasília abre as portas para torcida brasileira

Até o final da Copa, a casa estará exibindo os jogos com atrações especiais e descontos

O TAJ Brasília pretende se torna a sede da torcida brasileira, em Brasília, com transmissão dos jogos do Brasil, nesta sexta-feira (6), quando a seleção brasileira enfrenta a Bélgica pelas quartas de final do Mundial.





O espaço, além de exibir o jogo para os presentes, traz a dupla já reconhecida na capital para comandar a torcida, os músicos Henrique e Ruan. Com um repertório que vai de grandes clássicos da música brasileira até sucessos do momento, a dupla fará um passeio pela diversidade e riqueza de ritmos que marcam as canções do Brasil.



A música eletrônica, marca registrada da casa, estará a cargo dos Dj´s D-Groov, Raul Mendes e Lizzo. No dia do jogo, a casa abre o menu oriental com 50% de desconto, além de caipiras, caipiroskas, chopes, cozumel e drinks selecionados pela metade do preço até às 17h.



HENRIQUE E RUAN NO TAJ

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Asa Sul

Entrada: R$15 feminino e R$30 masculino, até 14h, e R$20 feminino e R$40 masculino, após.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado: a partir das 18h

Nos dias de jogos: a partir das 12h

Telefone: (61) 3877-1821