Suspense 'Enquanto Você Dorme' estreia no Sesc Tijuca

A peça de suspense "Enquanto Você Dorme", produzido pelo grupo paulista Santa Víscera Teatro, estreia no Rio nesta sexta (18), no Sesc Tijuca, onde fica em curta temporada em cartaz, apenas até o dia 10 de junho.



O espetáculo traz três personagens com histórias diferentes e simultâneas, que acontecem à noite, enquanto todos dormem tranquilamente: um homem ensaia todas as noites uma forma de matar seu vizinho; um senhor experiente vende estranhas poções com poderes sobre a vida e a morte; e uma mulher reclusa, que dá a luz a estranhas criaturas, é chamada de "A Mãe dos Monstros".



Para a construção da narrativa de suspense, o grupo de teatro se inspira em obras clássicas de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant e John Collier. A direção é de Graciane Pires. Márcia Guterres, Marco Antonio Barreto e Cassiano Fraga estão no elenco.





SESC TIJUCA

Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca.

Telefone: (21) 3238-2164.

Estreia sexta (18). Até 10/6.

Sexta a domingo, 20h.

R$ 30.