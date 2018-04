Supersuckers toca clássicos em São Paulo

Pioneiro do punk-country, o Supersuckers se apresenta nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Sesc Pompeia, em São Paulo.



Hoje com Eddie Spaghetti (vocal e baixo), Metal Marty Chandler (guitarra e vocal) e Captain Chris Von Streicher (bateria) na formação, a banda ganhou forma em 1988, em Tucson, no Arizona (EUA), mas só lançou seu primeiro registro em 1992, "The Smoke of Hell". O álbum trazia riffs criativos a partir de composições dinâmicas e divertidas. Conseguiu elogios da mídia especializada e rendeu turnês mundiais memoráveis com Motörhead, The Ramones, Bad Religion, New York Dolls e Mudhoney, entre outras.



O trabalho mais recente da banda é "Holding the Bag", lançado em 2015. Além de mostrar as músicas mais recentes, a banda apresenta temas como "Pretty Fucked Up", "Born With a Tail" e "Coattail Rider".



Sesc Pompeia

Tel. (11) 3871-7700

Quinta-feira (26), 21h30

R$ 40