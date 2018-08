Sucesso dos anos 1960, The Lovers comemora 50 anos no Manhattan

Com o intuito de encantar o público com as emblemáticas canções da Jovem Guarda, a banda The Lovers comanda noite romântica no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, neste sábado (4), a partir das 21h. Para esta apresentação, o vocalista da banda Eliel Caluête promete muito romantismo em comemoração ao aniversário da banda. A abertura fica por conta dos tradicionais Garçons Cantores.





A The Lovers foi uma das grandes responsáveis pela repercussão do movimento da Jovem Guarda em Pernambuco, na década de 1960. A banda atuou de 1967 até 1982. Nesse período, versões locais de atrações de auditório, como "Noite de black tie" e "Você faz o show", além de programas de rádio, acomodavam bandas e cantores da região.Nesta noite de nostalgia, a The Lovers volta para fazer uma noite de muitas emoções entoando grandes sucessos da era da Jovem Guarda, com canções de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani entre outros. O couvert artístico custa R$ 60. Mais informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou pelo site www.manhattancafetheatro.com.br.