Sucesso da internet, youtuber GKay se apresenta no Recife

11.04.2018 16:14

Comediante revela suas histórias e opiniões divertidas sobre assuntos do cotidiano, neste domingo (15), no teatro Boa Vista

Neste domingo (15), às 19h30, o teatro Boa Vista, no centro do Recife, recebe mais uma grande atração do cenário atual humorístico do Brasil, que promete levar o público ao delírio com seu jeitinho peculiar e seu sotaque gostoso de paraibana arretada. Trata-se da youtuber Géssica Kayane, ou simplesmente GKay, que já ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações em seu canal de vídeos.



No stand up comedy da GKay, a comediante revela suas histórias e opiniões divertidas sobre assuntos do cotidiano, com uma maneira própria de falar e de interpretar suas ideias, de um jeito muito humorado, espontâneo e muito extrovertido, bastante conhecido já pelo seu público.



Dessa forma, Géssica Kayane tem levado ao palco um pouco do seu canal de vídeos, conquistando ainda mais fãs e seguidores de todo o país. Gkay é nascida em Solânea, na Paraíba, e tem apenas 24 anos de idade, em um crescente sucesso nos meios digitais.



Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria do teatro Boa Vista, quiosque Ticketfolia do shopping Recife e sites bilheteriarapida.com ou sympla.com.br/ciadoriso. Mas informações pelos telefones 2129-5961 ou 4101-3910.