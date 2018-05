Steven Wilson mostra 'To the Bone' em São Paulo

Porcupine Tree, banda de rock progressivo fundada por Steven.





Continuar a ler Carioca Club

Tel. (11) 3813-8598

Domingo (27), 19h

R$ 150 a R$ 300

O produtor Steven Wilson, um dos músicos mais celebrados da música contemporânea, realiza uma única e exclusiva apresentação no Brasil, no próximo domingo (27), no Carioca Club.Na ocasião, o multi-instrumentista inglês vem ao país divulgar seu lançamento mais recente, "To The Bone", de 2017. Mas o repertório inclui temas dos discos "In Absentia" (2002) e "Deadwing" (2005), ambos do