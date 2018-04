Stella Da Poian abre exposição O Risco do Traço em Ipanema

CENTRO CULTURAL CÂNDIDO MENDES

Rua Joana Angélica, 63, Ipanema.

Telefone: (21) 2525-1006.

De segunda a sexta, das 14h às 20h.

Sábado e domingo, das 16h às 20h.

Grátis.

A exposição O Risco do Traço, da artista visual Stella Da Poian, estreia nesta terça (24), às 19h, na galeria Maria de Lourdes Mendes de Almeida, no Centro Cultural Cândido Mendes, em Ipanema. Com um título propositalmente ambíguo, tanto no sentido do ato de riscar quanto no de arriscar, Stella leva cerca de 20 obras com técnicas variadas ao público do Rio.Os trabalhos, realizados entre 2015 e 2018, incluem duas séries: "Inscrições na água", com 12 aquarelas, e "Outono perdido", com 24 guaches sobre papel.A intenção da artista é envolver o público com os traços firmes e delicados com a delicadeza na arte, convidando-o a decifrar as obras, já que não há um conceito fechado. A ideia é justamente deixar um campo aberto para diversas interpretações. A exposição vai até o dia 30 de maio.