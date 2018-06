Stacey Kent e Jim Tomlinson fazem show beneficente

Na semana do Dia dos Namorados, o casal de jazz Stacey Kent e Jim Tomlinson se apresenta na Sala São Paulo para celebrar o amor. Eles tocam nesta quarta-feira (13), e a apresentação faz parte do projeto Música Pela Cura, da Tucca, que reverte a renda para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

O álbum recém-lançado pela Sony "I Know I Dream: The Orchestral Sessions" reúne famosas canções americanas, brasileiras e francesas, além de composições originais da cantora e do saxofonista. Recebeu críticas positivas, incluindo cinco estrelas na revista de jazz norte-americana Downbeat, venceu o prêmio Jazz Japan Awards, em 2017, na categoria álbum do ano. O repertório do disco é foco do show da dupla na capital.



SALA SÃO Paulo

Tel.: (11) 2344-1051

Quarta-feira (13), 21h

R$ 120 a R$ 320