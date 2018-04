SP-Arte tem mais uma edição na capital

Desta quarta (11) e até domingo (15), o Pavilhão da Bienal recebe a 14ª edição da SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, com a participação de galerias de 15 países expoentes no mercado das artes. Performances de longa duração e uma seção dedicada a designers independentes, além de galerias nacionais e estrangeiras que participam pela primeira vez, são novidades.

As visitas guiadas do evento, que começaram a acontecer no ano passado, também estão confirmadas para esta edição. A agenda educativa no Pavilhão da Bienal conta não só com estas visitas guiadas temáticas, mas também com lançamentos de livros e ciclo de debates com especialistas, artistas e colecionadores.

Entre as 160 galerias que participam das exposições estão David Zwirner e Marian Goodman (Nova York), White Cube (Londres), Neugerriemschneider (Berlim) e Kurimanzutto (Cidade do México). Fragment (Moscou) e Cayón (Madri) são destaques entre as novatas internacionais do evento. É a primeira participação de expositores da Rússia na SP-Arte.

No âmbito nacional, participam não só galerias tradicionais, como Dan, Bergamin & Gomide, Vermelho, A Gentil Carioca, Casa Triângulo, Fortes D'Aloia & Gabriel, Luisa Strina e Millan, mas chegam também 12 que estreiam na programação, entre elas Adelina, Verve, Base e Mapa (as duas últimas no setor Repertório, apostando no resgate da obra de artistas históricos), todas paulistanas; e a carioca Gaby Indio da Costa.

Além do Pavilhão, a SP-Arte segue em outras instituições de São Paulo, como Galeria Marília Razuk, Galeria Nara Roesler, Galeria Vermelha e outras.





SP-Arte/2018

Pavilhão da Bienal, Parque do Ibirapuera

11 a 15 de abril

Quinta-feira a sábado, das 13h às 21h. Domingo, de 11h às 19h.

R$ 45,00