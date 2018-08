Sonora Brasil retorna ao DF com o som dos cocos

SONORA BRASIL

De 06 até 09/08 às 12h30

Sesc Presidente Dutra (SCS). Entrada franca. C.I:Livre.

A 20ª edição do Sonora Brasil recebe neste ano no Distrito Federal quatro grupos da Região Nordeste. O evento é considerado o maior projeto de circulação musical do País. O tema "Na pisada dos cocos" circula pelos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste brasileiro com os grupos Coco de Zambê (RN), Samba de Pareia da Mussuca (SE), Coco do Iguape (CE) e Coco de Tebei (PE).Os artistas apresentarão diversidades da música nascida em aldeias indígenas e comunidades quilombolas, com canto, dança e música. Tudo será acompanhado por instrumentos de percussão, como bumbo e ganzá.Segundo o assistente de Ações Culturais do Sesc-DF e responsável pelo projeto na cidade, Nilson Lima, o evento representa o resgate de um trabalho pouco difundido. "O Sonora Brasil tem como um de seus principais objetivos a valorização de artistas que produzem obras não comerciais, além de reconhecer os artistas e formar plateias", explica.