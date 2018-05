Solange Almeida anima São João na capital

Artista popular no forró se apresenta na Bamboa amanhã

A cantora Solange Almeida, consagrada no forró, desembarca em Brasília para animar o público no primeiro São João de Brasília, que ocorrerá Bamboa Brasil.



Entre as músicas que prometem fazer sucesso no show estão canções como "Me Faça o Favor" e "Sinceramente".



Com 31 anos de carreira, Solange Almeida ganhou o Brasil na banda Aviões do Forró, onde ficou até o ano de 2017. Desde então, partiu para a carreira solo, gravando o seu primeiro DVD.



SOLANGE ALMEIDA

Amanhã, às 22h, na Bamboa

Ingressos R$ 40, no www.bilheteriadigital.com.br