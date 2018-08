Sobradinho recebe festival de Cinema

Esta primeira edição do Femucine conta com seleção de filmes feita pelas cineastas Barbara Cabral e Isabelle Oliveira. "A proposta da programação é agregar narrativas", afirmam as curadoras.



FEMUCINE

Até 5/08, no Teatro de Sobradinho

Entrada franca.

Informações no (61) 3901-4106

O Femucine (Festival Multicultural de Cinema de Sobradinho) ocupa o Teatro de Sobradinho de 2 a 5 de agosto. O projeto visa valorizar o cinema independente, de periferia e feito no Distrito Federal.Além do audiovisual, a mostra também leva ao público apresentações musicais de diversos estilos como rock, MPB, black music, forró e música regional. Haverá ainda feirinha de arte, debates e rodas de conversas.Depois da exibição de cada longa-metragem serão realizados debates com convidados abordando algum tema presente nos filmes. O festival é uma realização da Artha Produções viabilizada pelo FAC (Fundo de Apoio à Cultura) do Distrito Federal (FAC).