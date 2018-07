Só Track Boa estreia no Recife com o DJ Vintage Culture

Nesta sexta-feira (13), o Só Track Boa Festival chega pela primeira vez à capital pernambucana. Um dos maiores selos eletrônicos da atualidade no país acontecerá no Terminal Marítimo de Passageiros, no bairro do Recife, e terá como anfitrião o DJ Vintage Culture. Ele fará dupla apresentação: inicialmente um set com 2h30 de duração e, depois, uma volta no final para apresentação em trio com o duo Chemical Surf.





A saída de festivais internacionais, como Tomorrowland e EDC, do calendário nacional e, principalmente, o crescimento meteórico da cena eletrônica nacional, batizada de brazilian bass, foram fatores que deram ao Só Track Boa a oportunidade de firmar-se como um dos maiores festivais eletrônicos na atualidade.

Vintage Culture foi um dos primeiros DJs, lá em 2013, a apostar numa guinada de estilo da e-music no mercado brasileiro. Se antes a vertente EDM dominada as pistas do país, veio então o desejo de ouvir algo mais conceitual, uma aposta no low bpm e no house com muito groove e batidas pensadas para pista.Ainda no line up os DJs Dunno, Glen e RDT. Além da música, efeitos com fogos, painés de led, canhões de laser e C02 formam o clima de festival. O time de DJs vai segurar 11 horas de batidas, começando às 22h. Os ingressos custam R$ 100 (útimo lote), à venda no site Ingress?e e nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet.