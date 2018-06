Sítio Trindade recebe mostra sobre culinária afro-brasileira

Dez expositores servirão comidas de santo, nesta quarta-feira (20), em reverência à religião e à gastronomia de matriz africana, pilares da identidade cultural brasileira

Nesta quarta-feira (20), São João e Xangô se encontram na programação do Sítio Trindade, bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. Além de receber o 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas e cortejos de forró comandados por trios pé-de-serra, o maior arraial da capital será cenário para uma saborosa celebração às religiões e à gastronomia de matriz africana.



Das 18h às 22h, a fartura dos terreiros de candomblé toma conta do Sítio na 12ª edição da tradicional Exposição da Culinária Afro-Brasileira. Dez expositores, mestres da tradição afro-brasileira, levarão à praça o costume de casa de celebrar os orixás com reforçados e bem servidos pratos à base de milho, massa de mandioca, quiabo, farinha e camarão.



Dessa mistura, serão servidos preparos como o gbègìrì e o amalá, comidas prediletas do Rei Xangô, orixá da justiça e do fogo, considerado o rei dos reis. Haverá degustação gratuita dos pratos, acompanhada por cânticos, danças e celebrações do povo de terreiro. A mostra, que integra o Ciclo Junino 2018 da Prefeitura do Recife, é uma iniciativa do Núcleo da Cultura Afro-Brasileira, com produção e execução do Terreiro Ilé Àse Egbé Awo, sob responsabilidade de Mãe Elza de Iemanjá.



Confira a programação

18h – Celebração aos ancestrais – Àdúrà (reza) e início do Sirè-Orin Òrìsà, Vodun, Nkise (cânticos) à Divindade ÈSÚ

19h – Início da degustação – Continuação do Sirè (cânticos) – Grande Roda

20h30 – Celebração à Divindade Sàngó – Todos dançam e cantam ao redor da Fogueira (Elemento Fogo – SAGRADO)

21h – Entrega do Prêmio – ÌYÁBÀSÉ 2018

22h – Encerramento do Sirè