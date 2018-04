Sinfônica Estatal Russa se apresenta na Sala São Paulo

A programação de São Paulo do Mozarteum Brasileiro começa com uma das mais tradicionais formações musicais da Rússia, a Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov, regida pelo maestro norueguês Terje Mikkelsen e com o premiado pianista russo Philipp Kopachevsky, como convidado especial. A orquestra se apresenta nesta segunda e terça (16 e 17 de abril), na Sala São Paulo.

Com 89 integrantes, a Sinfônica é referência mundial de qualidade e sincronismo, e já tem 80 anos de história. Regente convidado, Terje Mikkelsen é conhecido pela comunicação imediata que estabelece com os músicos e as plateias das mais diferentes culturas. Já participou de mais de 50 gravações de álbuns e CDs em sua carreira.



Sala São Paulo

Tel. (11) 3367-9500

16 e 17 de abril, 21h

R$ 150 a R$ 500