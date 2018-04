Sidney Magal se apresenta no Iate Clube Brasília

Cantor traz o show 'Bailamos', que marca seus 50 anos de carreira; ingressos já estão à venda

O cantor Sidney Magal desembarca em Brasília para celebrar o aniversário de 58 anos do Iate Clube. Magal vai trazer ao Iate o show que marca seus 50 anos de carreira, "Bailamos", que foi lançado este ano em DVD.



O repertório do show reúne músicas que marcaram a história do cantor e canções inéditas em sua voz. Não vão faltar os clássicos de Sidney Magal, como "Sandra Rosa Madalena", "Meu Sangue Ferve Por Você" e "Tenho". Magal também vai apresentar o hit sertanejo "Entre tapas e beijos" (Leandro & Leonardo) e até Abre alas, de Ivan Lins.



A festa terá Open Bar de chopp Stadt Cervejaria, bebida oficial do evento, água, refrigerante, suco, Whisky Old Parr (12 anos) e Prosecco. Está incluso, ainda, buffet de empratados.



SIDNEY MAGAL

Iate Clube(SCEN)

Dia 20, às 22h

Ingressos a partir de R$120, no local

Censura: 18 anos