Shows reúnem Maria Bethânia e Zeca Pagodinho

Em De Santo Amaro a Xerém, dupla apresenta temas inéditos

O dueto de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho no CD/DVD "O Quintal do Pagodinho", lançado em 2016, deu tão certo que os dois decidiram criar um show juntos. Assim, a dupla apresenta o espetáculo De Santo Amaro a Xerém nesta sexta-feira (18) e sábado (19), no Credicard Hall.



O nome Santo Amaro a Xerém é uma referência à cidade natal de Bethânia e ao município fluminense onde o sambista tem seu sítio. Para unir um pouco de cada, o repertório – escolhido a dedo pela dupla – contempla alguns de seus maiores sucessos, como "Negue" (Adelino Moreira), "Reconvexo"(Caetano Veloso), "Maneiras" (Sylvio da Silva) e "Verdade" (Nelson Rufino/Carlinhos Santana); e canções novas no repertório de cada um. Juntos, cantam "Deixa a Vida Me Levar" (Serginho Meriti/Eri do Cais) e "Sonho Meu" (Ivone Lara/Delcio Carvalho), que gravaram no DVD de Zeca, e também o tema inédito de Caetano Veloso, "Amaro Xerém". Outras inéditas estão no repertório de Bethânia: "Pertinho de Salvador" e "De Santo Amaro a Xerém", de Leandro Fregonesi, e "A Surdo 1", de Adriana Calcanhoto, feitas especialmente para o show.



Direção

A direção musical é dos violonistas Jaime Alem e Paulão Sete Cordas, que estão na banda que acompanha os cantores.



Os shows em São Paulo integram turnê que começou em Recife, no dia 7 de abril. Depois, passou por Salvador (14/4), Rio (21/4) e Belo Horizonte (5 de maio). A série de apresentações acaba em Brasília, dia 30/5, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.





Credicard Hall

Tel. (11) 4003-5588

Sexta e sábado, 22h

R$ 200 a R$ 840

ticketsforfun.com.br