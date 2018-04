Não faltam shows para curtir o feriado em São Paulo

Neste feriado prolongado, quem não vai viajar tem opções de sobra para curtir os dias de folga, com uma programação diversificada de shows ao redor da capital.A primeira apresentação acontece nesta segunda-feira (30), às 19h, no Sesc Carmo. Formado por Emmily Barreto, Cris Botarelli, Rafael Brasil, Edu Filgueira e Lauro Kirsch, o Far From Alaska se apresenta com o repertório pautado em cima de seu trabalho mais recente, "Unlikely", lançado em 2017. O novo disco traz o rock tradicional, mas também passeia por diferentes sonoridades, que se abrem em novos caminhos e atmosferas.

Para quem gosta de cinema e música, a opção é o show do The Soundtrackers, que acontece nesta segunda, às 23h, no Bourbon Street. Como de costume, o grupo se caracteriza de personagens marcantes do cinema. Rodrigo Rodrigues, fã de "De Volta para o Futuro", encarna Marty McFly versão 2015; a vocalista Claudia Gomes veste o tradicional figurino da Sandy, de "Grease"; Fábio Nogueira, também no vocal, é o clássico Blues Brother; Pedro Rangel, na bateria, curte a vida adoidado no melhor estilo Ferris Bueller; e, nos teclados, Michel Membrive é Tom Cruise em "Top Gun".



No repertório estão temas que vão dos anos 1950 até os dias atuais, de Elvis a Guns N’ Roses, passando por Beatles, Abba, Bee Gees, Simple Minds e Prince, para citar só alguns.