Show dos Tribalistas é adiado de sexta para domingo

O show dos Tribalistas, que aconteceria nesta sexta (3), na Marina da Glória, foi transferido para o próximo domingo (5), às 20h, no mesmo local. A apresentação marcada para sábado (4) segue mantida, no entanto. Para justificar o adiamento, os organizadores culpam as fortes chuvas e ventos que atingem a cidade do Rio.



"Pedimos desculpas por todo transtorno. Como nosso objetivo é sempre proporcionar a melhor experiência para o público dos Tribalistas, essa decisão foi tomada para garantir a segurança de todos", informaram os organizadores, em nota à imprensa.



Os fãs que comprar ingressos para sexta (3) e podem comparecer ao show de domingo (5) não precisam trocar seus bilhetes. As entradas adquiridas seguirão válidas para a nova data. Já os que não puderem comparecer ao show no domingo (5) devem optar pelo cancelamento da compra. O estorno será realizado de acordo com a forma em que foi feita a compra.



Compras realizadas por meio do site www.eventim.com.br:



1) Envie um e-mail para cancelamento@eventim.com.br com o assunto TRIBALISTAS, informando o número do pedido;



2) O cancelamento é realizado automaticamente pelo sistema de venda Eventim, em sua totalidade, incluindo a taxa de conveniência;



3) A Eventim direciona a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.



Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda):



1) Compareça a bilheteria na Marina da Glória (Avenida Infante Dom Henrique, s/n, Glória - Rio de Janeiro) portando os ingressos. A bilheteria permanecerá em funcionamento de 03/08 a 05/08.



- Compras com cartão de crédito: após preenchimento do formulário de estorno e a devolução dos ingressos, a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.



- Compras com cartão de débito: após preenchimento do formulário de estorno e a devolução dos ingressos, a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento. O valor total da compra será creditado na conta correspondente ao cartão de débito.

- Compras em dinheiro: após preenchimento do formulário de estorno e a devolução dos ingressos, o valor total da compra será devolvido no ato da entrega dos ingressos.