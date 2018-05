Show de Gal Costa é transferido pela greve dos caminhoneiros

31.05.2018 17:34

Nova data do espetáculo será 25 de novembro; quem já tiver o ingresso e não puder ir terá o dinheiro devolvido

O novo espetáculo da cantora Gal Costa, que está programado para ocorrer no dia 8 de junho, foi transferido para novembro devido à greve dos caminhoneiros, que dificultou o transporte dos equipamentos para Brasília.



A organização do evento escalare que, quem não puder comparecer na nova data, ou tiver interesse no cancelamento do ingresso já adquirido, terá o dinheiro devolvido integralmente. Basta enviar um email pedindo a devolução para contato@naoperco.com



GAL COSTA

25 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

À venda em www.naoperco.com