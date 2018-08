Shopping tem sessão de cinema para pais e bebês

A edição faz parte do projeto CineMaterna, que ocorre em Brasília; evento dedicado aos pais será no dia 11

O "CinePaterna", substituindo o tradicional "CineMaterna", foi criado em comemoração ao dia dos pais. A ideia é trazer um momento aconchegante entre pais e filhos e incentivar que os pais de bebês de até 18 meses possam ter esse espaço com os seus filhos.



Em 2018, o Cinematerna completa 10 anos de existência. A ideia do projeto é expandir as possibilidades de acesso cultural aos pais de bebês e incentivar o contato com a sétima arte desde a mais tenra idade.



As salas de cinema são adaptadas. O volume dos filmes é mais baixo, o ar-condicionado mais ameno e as luzes ficam ligeiramente acesas. Depois de cada sessão, há um bate-papo.



CINEPATERNA

11/08, às 11h

Boulevard Shopping Brasília

Informações: 0300-3131061