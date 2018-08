Shopping recebe mostra de Cerveja

Evento ocorre no ParkShopping; visitantes poderão ter contato com maltes, lúpulos e itens exclusivos

O ParkShopping recebe até 19 de agosto a exposição "O Universo da Cerveja", na qual o público poderá conhecer com mais profundidade a história da bebida tão apreciada pelos brasileiros.



Dividida em painéis interativos, a mostra fala sobre tradições, ingredientes, características, aspectos sensoriais, estilos, processos de fabricação e muitas curiosidades sobre a bebida. Haverá fotos e materiais que contam a história, desde o surgimento da cerveja há seis mil anos até os dias atuais.



A exposição contará com a Praça da Degustação, um espaço reservado onde ocorrerão encontros para experimentação de diferentes tipos da bebida, harmonizadas com queijos especiais vindos do Sul do país. Dividida em sessões, as turmas terão a presença de especialistas para dar explicações sobre cada tipo degustado.



UNIVERSO DA CERVEJA

Até 19/08, no ParkShopping

Gratuito. Degustação: (61) 3362-1309.