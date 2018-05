Boulevard Shopping acolhe neste final de semana colecionadores de figurinhas da copa de todas as idades

Neste sábado (5) e domingo (6), um encontro fixo irá promover a interação entre fãs e colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo 2018, no Boulevard Shopping.



A proximidade do maior evento futebolístico do mundo já começou a movimentar os torcedores brasileiros. A tendência do álbum dedicado à competição reúne crianças e adultos com o mesmo objetivo: colecionar figurinhas dos jogadores que participação deste evento.



Para receber os torcedores, um espaço totalmente ambientado contará com totó e futebol de botão. A ação é gratuita. Quem ainda não garantiu o álbum e as figurinhas, poderá compra-los na Leitura, livraria localizada no 2° piso do shopping.





TROCA DE FIGURINHAS DO ÁLBUM DA COPA

Boulevard Shopping - 2º piso

Sábado(5), das 10h às 22h e domingo(6) das 14h às 20h

Entrada Franca