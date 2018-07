Shopping oferece cinema gratuito para crianças

CINEKIDS BRASÍLIA SHOPPING

Lounge da praça principal – 1º piso, em frente às Lojas Americanas

De 16 e 31 de julho

Entrada Franca

Mais informações: www.brasiliashopping.com.br

As crianças fãs de cinema poderão aproveitar as férias com o "Cinekids", um lounge aconchegante com almofadões e puffs instalado na praça principal do Brasília Shopping. O projeto trará longas aclamados pelos pequenos. As sessões serão diárias.Os sucessos serão exibidos no telão LED Widescreen de 12m² em duas sessões diárias de segunda à sexta-feira, às 11h e às 16h. No sábado, os filmes entram em cena às 11h e às 14h. No domingo, o cineminha terá apenas uma sessão, às 14h.A entrada é gratuita e não é necessário cadastro. Na coletânea, títulos que fazem a criançada despertam o interesse das crianças, como "Toro Ferdinando", "Era do Gelo", "Ratatoille", "Extraordinário" e "Viva - A Vida é uma Festa", "Procurando Dory" entre outros.