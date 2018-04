Shopping expõe mostra sobre a Marinha

Exposição reúne acervo da corporação e promete encantar crianças e adultos com maquetes e oficina de nós e voltas

O Conjunto Nacional recebe, nesta sexta-feira (6), a exposição "A Marinha no Planalto Central". A mostra comemora o 58º aniversário do Comando do 7º Distrito Naval e tem entrada franca.



A exposição reúne maquetes de embarcações militares, motocicletas do Corpo de Fuzileiros Navais, manequins com uniformes militares e itens que ilustram o trabalho da Marinha na Antártica.



Além disso, o espaço vai contar com painéis de temas variados sobre a história da Marinha e os visitantes poderão tirar dúvidas sobre como ingressar na instituição.



No dia 13 de abril, às 19h, os visitantes poderão prestigiar a apresentação da Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB). Às sextas, sábados e domingos, a diversão será complementada com as oficinas de nós e voltas, a arte de marinharia.



A MARINHA NO PLANALTO CENTRAL

Shopping Conjunto Nacional – Ala Central, no Piso Térreo

De 06 a 15 de abril de 2018

De segunda a sábado, das 09h às 22h.

Aos domingos, das 14h às 20h.

Entrada gratuita.