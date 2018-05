Shopping cria evento para noivas

Neste domingo (3), o Alameda Shopping, pretende reunir as noivas do Distrito Federal para o "Simplesmente Noivas", evento que traz profissionais e tendências do mercado do casamento.



Além de ser uma feira de produtos voltados para a área do casamento, o espaço oferece diversas oportunidades de negócios e contará com desfile, espaço musical e rodadas de negócios para aproximar o público dos fornecedores e esclarecer todas as dúvidas dos casais.

Cerca de 20 expositores de produtos e profissionais da área estarão disponíveis para apresentar aos noivos um painel de tendências e novidades, desde o tradicional até o que surge de mais moderno. A programação cultural inclui um talk show com Andreia Araújo, abordando o tema 'Noiva Real', pocket show com a Banda Tom Dourado e um desfile irá encerrar as atividades.