Shopping comemora Dia dos Avós com baile

Instrutores de dança estarão disponíveis para auxiliar o público da terceira idade

Boulevard Shopping Brasília realiza, amanhã (26), um baile para a melhor idade em comemoração ao Dia dos Avós.

O baile terá música ao vivo e o repértório promete sucessos de nomes conhecidos da música popular brasileira. Entre eles, Tim Maia, Roberto Carlos, Fábio Jr., Erasmos Carlos, Alceu Valença, Gilberto Gil, Elba Ramalho e Roupa Nova.



Segundo os organizadores, a seleção musical eclética busca agradar um público variado e embalar o dia com diferentes estilos musicais. Entre as canções, confirmadas no repertório, estarão "Anunciação" e "La Belle de jour", de Alceu Valença, e "Esperando na janela", de Gilberto Gil.



A festa também contará com instrutores de dança coordenando, ensinando e convidando todos os presentes a levar sua alegria para a pista. A ideia do evento é promover a integração entre a terceira idade e incentivar este público a ter uma vida mais ativa, a se movimentar, visando o bem-estar.



Baile do DIa dos Avós

Amanhã, às 16h

Boulevard Shopping Brasília

Entrada franca