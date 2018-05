Shell Open Air exibe 22 filmes em telão ao ar livre na Marina da Glória

As quartas-feiras são reservadas para musicais inéditos na história do evento, como "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Chicago", exceto pela abertura, nesta quarta (16), que terá o filme "Curtindo a Vida Adoidado" . Para marcar a estreia do festival, a noite ainda conta com show da banda Notórios, com participação de Leo Jaime, após a sessão.



As quintas recebem os super clássicos, como "Titanic", que em 2018 completa 20 anos de lançamento no Brasil, nesta primeira semana, e "Pulp Fiction".

Há também opções para o público infanto-juvenil, com títulos como "Extraordinário" e "Jumanji - Bem-vindo à Selva". A atração musical de amanhã é o Quarteto Atlântico. Na próxima quinta (24), o som fica por conta do Bondesom. E na última quinta, quem toca é a Foli Griô Orquestra.



Já as sextas-feiras são reservadas aos lançamentos mais recentes do circuito. Na semana de estreia do festival, será exibido o filme "Pantera Negra", com direito a shows antes e após a sessão, respectivamente com Afrojazz e Pretinho da Serrinha & Big Black Band, com convidados.



Além de "Jogador N°1", no dia 1º de junho, as sextas do festival ainda têm uma pré-estreia: a de "Como é Cruel Viver Assim", de Júlia Rezende, no dia 25 de maio, cuja sessão é seguida da apresentação de Paulo Miklos com "A Gente Mora no Agora".



Já os sábados se dividem entre os vencedores do Oscar 2018 e títulos icônicos, como "Cinema Paradiso", "Dunkirk" e "Três Anúncios para um Crime". Na primeira semana, a programação tem "A Forma da Água", às 20h, e "O Silêncio dos Inocentes", às 23h59.