Sexta-feira 13 será embalada com muito rock no Donovan's Pub

Shows ficam por conta das bandas Sr. Hocky, A Hóstia e do som acústico do cantor Cauê Castro

A tradicional e assombrosa sexta-feira 13 será embalada com muito rock and roll pelo Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zono Norte do Recife, a partir das 21h. Quem for ao lugar vai poder conferir o show da banda pernambucana Sr. Hocky com grandes clássicos dos anos 1980, 1990 e 2000.



Também sobe ao palco a banda A Hóstia. Paralelo a isso, a parte externa do pub fica por conta de Cauê Castro. O acesso ao Donovan´s é gratuito e o couvert artístico custa R$ 14, parte interna, R$ 7, parte externa.



O espaço, que disponibiliza quatro ambientes bastante diversificados, terá no primeiro andar shows de rock and roll com sucessos dos Beatles, A-ha, Creendece, Bon Jovi Pink Floyd e Dire Straits, além dos nacionais como Paralamas do Sucesso e Lulu Santos.



Tudo isso em ambiente despojado e decorados com mesa de sinuca, dardos magnéticos, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken. Mais informações pelo telefone 3071- 8342.