Seu Jorge retorna à capital pernambucana

Com mais de duas décadas de carreira e inúmeros sucessos na música popular brasileira, o cantor Seu Jorge chega a capital pernambucana para uma apresentação especial, no Itaipava Catorze, região central do Recife. O evento acontecerá ne?ste sábado (9), às 22h, com show ainda da banda recifense Papaninfa.





De volta aos palcos nacionais, após uma agenda apertada pela América do Norte e Europa, Seu Jorge promete agitar os presentes com um repertório animado no Recife. O setlist passeará pelos principais sucessos do artista como "Mina do Condomínio", "Amiga da Minha Mulher" "Burguesinha" e "Carolina". Além das românticas "Tive Razão", "Seu Olhar" e "Cuidar de Mim", a noite contará com a apresentação do seu novo single, intitulado "Shock", que será lançado em maio.Além do carioca, a banda Papaninfa completará o line up da festa. Sob o comando de Rafael Furtado, o grupo ficará responsável por agitar o público na abertura da casa com clássicos do pop rock e do rock'n'roll nacional e internacional. Os ingressos custam R$ ?80? (meia), R$ ?90? (social) e R$ 1?6?0 (inteira), à venda nas lojas Chilli Beans, Ingresso Prime, Ticket Folia e no site da Bilheteria Digital.