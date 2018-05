Seu Jorge apresenta nova música no Recife

Após se dedicar a sua turnê na Europa e também na América do Norte, Seu Jorge chega ao Recife trazendo novidades para os fãs. Ele também prometendo colocar o público para dançar com os seus hits no show acontece nesta sexta-feira (25), no Itaipava Catorze, centro da capital pernambucana. Os portões da casa abrem às 22h.





Seu último CD laçado foi o Seu Jorge – Músicas Para Churrasco II (2015), quatro anos depois do primeiro disco da série. O sucesso do disco Músicas para Churrasco Vol 1 foi grandioso, e isso animou ainda mais o artista a dar continuação para as festas com o Vol 2. O álbum, assim como o primeiro, conta com 10 músicas inéditas, incluindo "Motoboy".



Com uma noite dedicada a MPB, o Itaipava Catorze ganhará um reforço de peso na sua programação. Além do carioca Seu Jorge, a banda Papaninfa completará o line up da festa. Sob o comando de Rafael Furtado, o grupo ficará responsável por agitar o público na abertura da casa, com clássicos do pop rock, reggae e do rock´n´roll nacional e internacional.



Os ingressos custam R$ 75 (meia), R$ 80 (social) e R$ 150 (inteira), à venda nas lojas Chilli Beans, Ingresso Prime, Ticket Folia e no site Bilheteria Digital.

Na ocasião, o cantor carioca apresentará o novo single da sua carreira, intitulado "Shock", que será lançado ainda neste mês de maio. A canção inédita completará o setlist junto com sucessos como "Carolina", "Mina do Condomínio", "Burguesinha" e "Amiga da Minha Mulher". As românticas "Tive Razão", "Seu Olhar" e "Cuidar de Mim" também não ficarão de fora.O cantor nasceu em 1970 em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e desde cedo já sabia que queria ser músico. Passou por diversos empregos desde os 10 anos, foi frequentador de bailes e rodas de samba cariocas e começou a cantar cedo na noite.Seu Jorge define a si mesmo como um cantor e compositor popular, que gosta de inúmeros gêneros musicais, mas cujo fundamento é o samba.