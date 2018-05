Seu Antônio na Copa reunirá futebol, música e feijoada

Depois de conquistar o público recifense com suas festas no Carnaval, Semana Santa e São João, Seu Antônio agora prepara os torcedores para a primeira edição do "Seu Antônio na Copa". Em uma estrutura montada no Itaipava Catorze, no Centro, o evento transmitirá os jogos do Brasil na Copa do Mundo, que neste ano acontecerá na Rússia.





A festa será a aposta de quem quer curtir os jogos com qualidade e diversão. Com feijoada, petiscos de boteco e open bar de chopp, caipiroska da Venda de Seu Antônio, água e refrigerante, o evento acontecerá nos dias 17 e 27 de junho, reunindo futebol e muita música boa.No dia 17, o som ficará sob a responsabilidade da banda Timbalada, Avine Vinny, Rafa Mesquita e Pagunça. Já no dia 27, o local será agitado pelo Axé 90, Wallas Arrais, Ralk e Dibôa. Em lote promocional, os ingressos custam R$ 140 e estão à venda na loja Dona Nêga, na Venda de Seu Antônio e na Bilheteria Digital.