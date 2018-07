Sétima edição do Panelas da Casa terá como tema 'Comidas de Vó'

Evento gastronômico começa na próxima semana e irá reunir 15 restaurantes da capital brasiliense

Começa na próxima semana a 7ª edição do festival Panelas da Casa de Brasília. Desta vez, o evento gastronômico será inspirado nas comidas de vó e os chefs irão elaborar os pratos de acordo com as memórias afetivas e tradições de suas famílias.



"O conceito surgiu quando chegamos à conclusão que as melhores lembranças sempre estão ligadas a alguma receita e a alguém importante. Nos demos conta de que muito do que cozinhamos hoje está ligado à essa memória afetiva, desde nossa avó, que vai passando para as outras gerações", explica Rodrigo Quintiliano, proprietário da C’est La Vie.



A edição do festival gastronômico será realizada de 26 de julho a 12 de agosto. Participarão 15 restaurantes: Beirute; Belini Café – The Coffee Experience; Belini Pães & Gastronomia; Bhumi Cozinha Orgânica e Saudável; Café Savana; Cantucci; Carpe Diem; C’est La Vie; Dom Francisco, Dona Lenha, El Paso, Genghis Kan; Nossa Cozinha Bistrô, Marietta e Veloce.



Os cardápios, criados exclusivamente para o evento, trazem uma novidade em sua concepção: a opção de degustar somente o prato principal, por R$34,90, ou o menu completo com entrada, prato e sobremesa, que sai a R$ 49,90.



Bingo virtual

Para esta edição, os organizadores preparam um sorteio virtual para os clientes que passarem por todos os restaurante.Na primeira visita, o cliente receberá uma cartela que irá conter todas as logomarcas das casas participantes e, completando o tour, ganhará um cupom para concorrer ao show do Roberto Carlos com acompanhante.



Quem quiser conferir os menus, é só acessar: https://www.facebook.com/panel asdacasa/