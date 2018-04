Sesc Paulista abre com exposição gratuita

No dia 29 de abril, a mais nova unidade do Sesc São Paulo na capital, o Sesc Avenida Paulista, abre as suas portas com uma exposição proposta especialmente para a inauguração. Trata-se da mostra inédita no país Bill Viola – Visões do Tempo, que, dialogando com a proposta da unidade marcada pelo trinômio Corpo-Arte-Tecnologia, reúne uma seleção de obras produzidas nos últimos 20 anos pelo artista estadunidense, pioneiro na linguagem da videoarte e imagem em movimento.

A seleção apresenta uma perspectiva da produção do artista, que possibilita reconhecer caraterísticas essenciais em sua prática artística: a exploração das tecnologias e os recursos mais avançados do vídeo digital, por meio do uso de câmera lenta, duração estendida e efeitos de suspensão do tempo; a pesquisa sobre o corpo em performance; e a representação de aspectos relativos à existência humana, entre os quais os ciclos da vida, da morte e do renascimento.

Bill Viola é um artista norte-americano nascido em 1951, em Nova York. Formou-se em artes visuais e performance na Universidade de Siracusa, Syracuse, Nova York, em 1973. Durante a década de 1970, Viola ajudou Nam June Paik e Peter Campus com vários projetos, e entre 1973 e 1980 trabalhou com o compositor David Tudor e o grupo de música de vanguarda Composers Inside Electronics. Em 1978, e novamente em 1983 e 1989, o National Endowment for the Arts concedeu o prêmio a Viola por seu trabalho em vídeo. De 1980 a 1981, ele morou no Japão, atuou como artista residente e nos Laboratórios Atsugi da Sony Corporation, em Atsugi, Japão.

Em 1983, ensinou vídeo no Instituto de Artes da Califórnia, em Valência. Ele recebeu o Prêmio de Vídeo Polaroid em 1984 e passou parte desse ano como artista em residência no Zoológico de São Diego. A Fundação Memorial John Simon Guggenheim concedeu a Viola uma bolsa de vídeo, em 1985. Dois anos depois, ele ganhou o Prêmio Maya Deren, do American Film Institute. Em 1989, um Prêmio Fundação John D. e Catherine T. MacArthur. Foi o primeiro destinatário do Medienkunstpreis, em 1993, e premiado pela ZKM Karlsruhe, Alemanha, e o Siemens Kulturprogramm. Em 1995, obteve o título de doutor honorário em Belas Artes pela Universidade de Syracuse.

Sua última grande exposição aconteceu no ano passado, em Guggenheim de Bilbao, na Espanha. No Brasil, seu trabalho foi apresentado em exposições coletivas: 9º Festival Videobrasil, em 1992; "Eu Fui o Que Tu És", no Paço das Artes, em 2012; na Bienal de Curitiba, em 2015; e na individual "Território do Invisível", no Centro Cultural Banco do Brasil, em 1994, com curadoria de Marcelo Dantas.





Sesc Ipiranga

Tel. (11) 3170-0800

29 de abril até 9 de setembro

Grátis