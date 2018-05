Sesc Nova Música Convida estreia com encontro de Letrux e Marisa Orth

Programação segue até o dia 23 de maio, com shows no Sesc Ginástico e no Sesc Copacabana

Em sua terceira edição, o Sesc Nova Música Convida, que promove encontros inéditos de nomes consagrados da música brasileira a novos talentos, ocupa os palcos do Sesc Ginástico, às terças, e do Sesc Copacabana, às quartas, a partir desta terça (15) e até 23 de maio. Na noite de estreia, o projeto faz Letrux dividir o palco com Marisa Orth.



Ex-integrante do duo Letuce, com Lucas Vasconcellos, Letícia Novaes hoje atende como Letrux. Seu disco de estreia em carreira solo, "Letrux Em Noite de Climão", foi bastante elogiado e eleito o Melhor Disco do Ano pelo Super Júri do Prêmio Multishow.



Já a convidada da noite, a atriz Marisa Orth, conhecida por papéis na televisão, mostra seu lado cantora, explorado desde os anos 1980, com a banda Luni, passando pela Banda Vexame, nos anos 1990, até os shows mais recentes, Romance Vol. 2 e Romance Vol. 3 – Agora Vai!, com releituras de sucessos da MPB que falam de amor.



Na programação do Sesc Nova Música Convida ainda tem o encontro da cantora e multi-instrumentista Mahmundi e o cantor, compositor e produtor musical Jaloo, no dia seguinte, quarta (16), no Sesc Copacabana, que ainda recebe Jards Macalé como o convidado dos jovens talentos da MPB Daíra e Chico Chico, no dia 23 de maio.



A agenda ainda tem o encontro da cantora e atriz paraibana Lucy Alves, que ganhou projeção no cenário nacional depois de participar no programa The Voice Brasil, da TV Globo, com o cantor e compositor Marcelo Jeneci, no Teatro Sesc Ginástico, no dia 22 de maio.



SESC GINÁSTICO

Avenida Graça Aranha, 187, Centro.

Telefone: (21) 2279-4027.

Terças (15 e 22/5), às 19h30.

R$ 20.



SESC COPACABANA

Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana.

Telefone: (21) 2548-1088.

Quartas (16 e 23/5), às 20h30.

R$ 20.