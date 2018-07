Sesc Copacabana apresenta ‘Vocês que habitam o tempo’

A peça "Vocês que habitam o tempo", dirigida por Antonio Guedes, chega ao Sesc Copacabana nesta sexta-feira (6), após temporada regular em Lisboa, Portugal. A peça, que é uma montagem do texto do suíço Valère Novarina, fala sobre a travessia do tempo e é encenada pelo Teatro do Pequeno Gesto.

O espetáculo "foi construído a partir da circulação, da gravitação das personagens. Não são personagens com identidades sociais ou psicológicas definidas, mas homens que são criados para falar diante de nossos olhos", explica o escritor.

Novarina trabalha a linguagem como uma potência que, longe de ser um instrumento a serviço do homem, revela-o como um enigma. A experiência proposta é, de início, desorientadora. Mas logo depois se vê que, mais importante do que entender o que se fala, é deixar-se levar pelo prazer e pela necessidade de falar. E pelo prazer de produzir sentidos decifrando aquilo que se ouve.

O espetáculo foi feito por Antonio como parte da tese de doutorado em Artes, em Lisboa. Diretor artístico do Teatro do Pequeno Gesto, Antonio é também professor do curso de Artes Cênicas (EBA/UFRJ).





"Vocês que habitam o tempo"

Temporada: 06 a 29/07

Sexta e Sábado às 20h, Domingo às 19h

Sesc Copacabana (Arena)

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia entrada), R$ 7,50 (associados do Sesc)