Sesc Copacabana exibe filmes de atores que viraram diretores

Programação tem 'Onde Está a Felicidade?', 'A Festa da Menina Morta', 'O Palhaço' e 'Assalto ao Banco Central'

Em abril, o Sesc Copacabana exibe uma seleção de filmes de cineastas brasileiros que, antes de se dedicarem à função de diretores, tiveram um certo sucesso também em frente às câmeras, como atores. A programação faz parte da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo. Todas as sessões são às quartas, a partir desta semana e até o dia 25 de abril, e têm entrada grátis.



O primeiro filme a estrear a série, "Onde Está a Felicidade?", de Carlos Alberto Riccelli. A trama conta a história de Teodora (Bruna Lombadi), que descobre que seu marido (Bruno Garcia) mantinha uma relação virtual e, em crise, perde seu trabalho como apresentadora de um programa culinário. Desiludida, parte numa viagem de autoconhecimento, percorrendo o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.



"A Festa da Menina Morta", de Matheus Nachtergaele, é o segundo longa da programação, escalado para a semana que vem, e traz um evento popular religioso celebrado há 20 anos por uma pequena população ribeirinha do alto Amazonas. A cerimônia se dá quando os trapos do vestido de uma menina desaparecida são encontrados manchados de sangue e passam a ser adorados e considerados sagrados.



O terceiro filme da série é "O Palhaço", de Selton Mello, sobre a crise existencial de Benjamim (Selton Mello), que trabalha no Circo Esperança com seu pai Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue.



"Assalto ao Banco Central", de Marcos Paulo, fecha a programação, no dia 25 de abril. No filme, Barão (Milhem Cortaz) consegue roubar R$ 164,7 milhões do Banco Central, em Fortaleza, no Ceará, sem dar um único tiro, sem disparar um alarme, por meio de um túnel de 84 metros cavado sob o cofre, carregando três toneladas de dinheiro.



SESC COPACABANA

Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana.

Telefone: (21) 2548-1088.

Estreia nesta quarta (4). Até 25/4.

Toda quarta-feira, às 16h.

Grátis.