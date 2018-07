Sesc celebra 2º Mostra de Cinema Paulista

Programação acontece entre os dias 19 a 25 de julho

Com o objetivo de promover a cena cinematográfica nacional que não chega ao cinema comercial, o Sesc sedia a segunda edição da Mostra de Cinema Paulista, que acontece até 25 de julho. A programação engloba 43 produções e todas as sessões são gratuitas e os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência da sessão.



Foram mais de 170 filmes inscritos para a mostra, e a comissão de curadores formada por Cecília de Nichille, Renata Martins e Rodrigo Gerace fez sua seleção levando em conta aspectos que a linguagem audiovisual trazia para discussão de temas relevantes. Assim sendo, a seleção conta com produções que discorrem sobre corpos dissidentes, tradições orais se simbólicas, diferentes manifestações culturais, identidade de gênero e pluralidade sexual, silêncios histórico, a visibilidade de protagonismos na discussão do lugar de fala e de escuta, e as resistências políticas frente às opressões socioeconômicas.





CINESESC

Programação completa: http://www.sesc.com.br/portal/site/mostradecinema

Tel.: (11) 3087-0500

19 a 25 de julho

Grátis