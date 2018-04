Sesc 24 de Maio recebe o projeto Lado B da Censura

Entre os dias 11 e 15 de abril, o Sesc 24 de Maio recebe uma série de shows que integram o projeto Lado B da Censura, com cantores e compositores cujas canções sofreram censura por questões políticas, morais e religiosas durantes os anos 1960 e 1970, no período em que o Brasil esteve sob o regime militar.

Quem estreia a programação é Benito de Paula, nesta quarta-feira (11), às 16h e 21h, com o show Piano e Voz. No palco, o artista compartilha algumas músicas e histórias sobre a censura. Ativista em questões sociais e humanísticas, Benito tem letras que sempre expunham um pouco de sua opinião, de forma velada, para burlar o cerco dos censores. Em 1971, por exemplo, Di Paula teve seu primeiro LP recolhido das lojas, logo após o lançamento, por conter na faixa de abertura o samba "Apesar de Você", de Chico Buarque.

No dia seguinte, no mesmo horário, quem se apresenta na unidade do Sesc é Luiz Ayrão. Com mais de 50 anos de carreira, ele relembra antigos sucessos e fatos que marcaram sua trajetória profissional. Em 1968, estreou como cantor quando uma de suas composições foi inscrita no festival O Brasil Canta no Rio, promovido pela extinta TV Excelsior. Considerada subversiva e provocadora, a música "Liberdade! Liberdade!" teve de ser interpretada pelo próprio Ayrão, que subiu ao palco pela primeira vez. Várias de suas composições, como "Meu Caro Amigo Chico", dedicada a Chico Buarque, foram censuradas.



Odair José faz três apresentações, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Suas composições, com forte apelo popular, ficaram conhecidas. No show de sexta (13), o artista apresenta um repertório especial, com obras censuradas por motivos morais, ainda que não diretamente políticos. Nos dias seguintes, Odair é acompanhado pelo Trio Azymuth, com quem gravou sete discos, para mostrar "O Filho de José e Maria", nome do disco lançado em 1977 que chocou o país.