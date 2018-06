Sergio Rodrigues ganha mostra no Itaú Cultural

Exposição com mais de 500 peças tem abertura neste sábado (9)

A partir deste sábado (9), o Itaú Cultural apresenta a produção e as facetas da vida de Sergio

Rodrigues (1927-2014) na mostra Ser Estar – Sergio Rodrigues, que segue em cartaz até 5 de agosto.



Com a proposta de ser a mais abrangente sobre o artista, com mais de 500 itens, a exposição segue ordem cronológica, desde que ele começou a construir seus carrinhos e aviões de brinquedo, na infância. Percorre suas principais produções na arquitetura, design, desenho e os móveis criados pelo designer. Entre eles estão o primeiro que produziu, o sofá Hauner, de 1954; a icônica poltrona Mole, de 1957; e sua última criação, a cadeira Benjamin, de 2014. A mostra tem curadoria de Daniela Thomas, Mari Stockler, Felipe Tassara e Fernando Mendes.



Os curadores traçaram a linha de Ser Estar de modo a revelar não somente a extensão de sua criação, como também refletir o seu desejo de desenhar lugares e móveis feitos para o prazer de viver, sempre movido por uma personalidade que transformou suas inquietações em uma obra coerente e reveladora da cultura brasileira.



ITAÚ CULTURAL

Tel.: (11) 2168-7777

9 de junho a 5 de agosto

Terça a sexta, 9h às 20h.

Sábados, domingos e feriados,11h às 20h

Grátis