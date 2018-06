Seminário propõe tornar Carnaval Patrimônio Cultural da Humanidade

O seminário ainda vai contar com exposição do Bloco Vai com as Profanas, Diáspora 009, Ialë Turbantes e Bazafro, Brasília Carnavais e Acadêmicos da Asa Norte.



SEMINÁRIO CARNAVAL - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul - Lote 2 - Esplanada dos Ministérios)

26 de junho de 2018, das 8h às 19h

Entrada franca

Inscrições: ow.ly/vOQV30kuEue

Informações: www.carnavalesca.org





O "Seminário Carnaval - Patrimônio Cultural da Humanidade" que iniciou ontem(25) segue até o dia de hoje(26). O evento reúne artistas, representantes da sociedade civil, governo, órgãos internacionais, membros do setor produtivo, pesquisadores e foliões para um debate que se faz em parceria com setores do poder público para aprofundar e definir a construção da perspectiva do Carnaval se torna Patrimônio Cultural da humanidade. A ação é uma iniciativa da sociedade civil, articulada na Rede Carnavalesca.Participam do evento artistas como Martinho da Vila, BNegão, Teresa Cristina e Martinha do Coco. O Carnavalesca visa propor o início de uma caminhada de tamanha importância para o país, onde se faz necessário o diálogo com diversos agentes e trabalhadores do Carnaval que se dedicam não somente nos quatro dias de folia determinados no calendário nacional e sim, o ano inteiro.Estão mobilizados para esta caminhada folionas e foliões, artistas, produtores e protagonistas do Carnaval, que juntos, unem esforços entre os poderes públicos, setor produtivo e pesquisadoras e pesquisadores de Carnaval para que o Carnaval seja tratado como tesouro e efetivo patrimônio. O evento tem a realização do Instituto Bogéa de Educação, Esporte e Música (IBEM) e o apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (Secult - DF) e Ambev.