Semana Hermilo celebra um dos maiores nomes da literatura e teatro nordestinos

À noite, no Teatro Hermilo, será a solenidade de abertura da Semana, a partir das 18h30, com uma apresentação do Cavalo Marinho de Dinda Salu, seguida da abertura da Exposição Teatro Popular do Nordeste, com acervo organizado pelo professor Luiz Reis e cedido por Leda Alves, secretária de Cultura do Recife, viúva de Hermilo e zelosa guardiã de seu legado. A exposição, que substitui a mostra Hermilo 100 anos, ficará em cartaz até a próxima Semana Hermilo, em 2019.



Às 19h30, Luiz Reis, estudioso da obra de Hermilo, lança o livro TPN - Palco e Mundo de Hermilo Borba Filho, escrito por ele e editado pela Cepe. Às 20h, será encenado o espetáculo Sapatos e Vestidos, adaptação de Carlos Carvalho ao conto homônimo de Hermilo. Para contar a história da negra Esmeridiana na luta por vestidos e Sapatos, que se passa, como quase tudo que Hermilo escreveu, na pulsante Palmares do seu imaginário, estarão em cena os atores Flávio Renovatto, Douglas Duan, Fernanda Spinele. A produção é do Coletivo Construtores de Histórias e Produções Paralelas. O espetáculo será gratuito. Após o espetáculo, a programação do primeiro dia de atividades encerra com uma fala do professor Anco Márcio Tenório Vieira.



Na sexta-feira (20), a Semana Hermilo segue com a oficina de Mamulengo do Mestre Zé Lopes durante todo o dia e apresentação gratuita da peça Sapatos e Vestidos à noite. Às 19h, haverá ainda uma leitura de crônicas de Hermilo pelo ator Flávio Renovatto.



No sábado (21), terceiro dia de atividades, será realizada, também no Teatro Hermilo, a partir das 19h30, a leitura dramatizada inédita do conto Lindalva, de autoria do profícuo Hermilo, protagonizada por Flávio Renovatto, Ivo Barreto e Dani Travassos, com direção de Eron Villar e produção do Centro Apolo-Hermilo. Após o espetáculo, o professor Marcondes Lima conversará com o público.



Derradeiro dia de programação da Semana Hermilo, o domingo (22) começa com a apresentação da produção da oficina do Mestre Zé Lopes, às 16h, seguida da leitura de crônicas de Hermilo pelo ator Flávio Renovatto, às 19h. Às 19h30, será apresentado o espetáculo Festança, do Mamulengo Sorriso, num grande celebração às tradições populares, que sempre foram tão caras a Hermilo, um dos mais nordestinos nomes da literatura do mundo. Em seguida, haverá fala de Carlos Carvalho, diretor do Centro Apolo-Hermilo e da secretária de Cultura do Recife, Leda Alves.

