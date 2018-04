Sem patrocínio, Jogo de Cena sai de cartaz

Criado em 1985, por um grupo de atores, produtores e pensadores culturais, o "Jogo de Cena" é um evento mensal genuinamente brasiliense. Seguindo o modelo de um programa de auditório, dividido em quadros, o evento é aberto à apresentação de diversas manifestações e estilos artísticos. O roteiro de cada programa era formado a partir das inscrições colhidas para os quadros.

A falta de patrocínio tirou dos palcos de Brasília o tradicional programa de auditório "Jogo de Cena". Com 33 anos de existência, o programa teve sua última apresentação em março deste ano, e não tem perspectivas de retorno tão cedo.De acordo com James Fensterseifer, coordenador geral do programa, após 2016, a Caixa Cultural não abriu inscrições para o tradicional edital, que ocorre anualmente e seleciona projetos para o seu programa cultural."Ficamos surpresos por não haver edital em 2017. Tentamos o Fundo de Apoio à Cultura(FAC), porém perdemos por pontuação. Sem patrocínio é difícil levar adiante o trabalho. Continuaremos tentando, porém por hora, não haverá mais apresentações", explica Fensterseifer. Procurada, a Caixa Cultural não respondeu até o fechamento desta edição.