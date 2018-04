Segunda edição do Funn Festival ocorre em maio

Entre os nomes que vão fazer barulho no bosque do parque da cidade estão Bruno & Marrone, Gusttavo Lima e outros

A partir de 19 de maio, o público brasiliense poderá apreciar o show de seus cantores favoritos ao longo da segunda edição do "Funn Festival".



Entre os nomes que vão fazer barulho no bosque do parque da cidade estão Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Make U Sweat, Anavitória, Bruninho & Davi, Zeh Pretim e Thiaguinho. Além disso, o festival traz o melhor da gastronomia brasiliense.



A grande abertura do evento, nos dias 19 e 20 de maio (sábado e domingo), traz o sertanejo de Bruno & Marrone, Vini & Lucas e o DJ Zeh Pretim. Além deles, Marcelo D2 comandará uma roda de samba, que também terá Mart’nalia. O "É o Tchan", "Molejo", "Rio Eu Te Amo", "DDP Diretoria" e Rapha Lima (do Baile do Zeh Pretim), também são destaques do evento.



Na despedida, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de junho (sexta e sábado), haverá Thiaghinho, que esteve na capital em fevereiro. O último dia do festival ainda traz ao palco shows do "Atitude 67", João Brasil, Timbalada e uma atração surpresa.



FUNN FESTIVAL,

de 19/05 até 24/06

Estacionamento 4 (Parque da Cidade)

funnentretenimento.com.br