Saxofonista Branford Marsalis se apresenta no CCBB

O Instituto Reciclando Sons foi convidado para dar a largada do CCBB in Concert, com apresentação a partir das 16 horas. Em atividade na Cidade Estrutural, o projeto tem como intuito dar instrução musical a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.



Depois, é a vez da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional subir ao palco, sob regência do renomado maestro Claudio Cohen. O repertório incluirá obras de Bach, Villa-Lobos, John Williams (trilha sonora de "Star Wars") e muito mais. Antes de fazer um concerto voltado para o jazz, Marsalis apresentará algumas músicas com a equipe brasiliense.



Nascido em Nova Orleans e filho de pianista, Branford Marsalis começou a atividade na música ao tocar clarinete, o que abriu as portas para o saxofone, sua especialidade. O amor ao jazz se intensificou ainda mais quando entrou na faculdade. Entre os trabalhos de destaque do músico, está a participação em shows de Sting, vocalista da banda inglesa The Police.



CCBB IN CONCERT

Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2) – Área Externa

Sábado (16), às 16 horas

Classificação indicativa: livre

Entrada mediante entrega de 1kg de alimento não perecível







A música erudita e o jazz tomam conta do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) neste sábado (16), ás 16 hras. A convite da Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o renomado saxofonista norte-americano Branford Marsalis fará apresentação única em Brasília.A apresentação terá direito a concerto com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro e outros músicos locais.Para dar uma prévia do que o público vai apreciar na tarde deste sábado, os músicos farão um ensaio aberto nesta sexta (15), a partir das 17h, na área externa do local, com entrada franca.