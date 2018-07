Saulo anima nova edição da festa Torcida Seu Antônio

Evento acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 12h, no Itaipava Catorze, centro do Recife

Com a torcida cada vez maior pelo Hexa da Seleção Brasileira, a Torcida Seu Antônio confirmou mais uma edição da festa. Nesta sexta-feira (6), às 12h, o evento, que acontece no Itaipava Catorze, centro do Recife, receberá o cantor Saulo e os seus sucessos do axé para animar os torcedores pernambucanos durante a partida do Brasil contra a Bélgica, nas quartas de final.



No repertório do baiano não devem ficar de fora músicas como "Raiz de todo bem", "Deixa lá" e "Preta". Deixando a festa ainda melhor, o DJ Jopin, que vem se destacando cada vez mais no cenário da música eletrônica do país, também se apresenta no evento junto com Tuca Barros, Pagunça e Baile do ED.



Com direito a mega estrutura na área interna e externa do Itaipava Catorze, com telões espalhados pelo local, o público poderá desfrutar de open bar, feijoada e petiscos durante todo o evento. Os ingressos custam R$ 150, à venda na loja Dona Nega, na Venda de Seu Antonio e no site www.seuantonioeventos.com.