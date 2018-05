São Sebastião ganha museu virtual com arquivos de pioneiros

"A análise histórica e a preservação do conhecimento e do patrimônio cultural é importante para o exercício da cidadania. É preciso que a comunidade perceba o valor e o significado das experiências e vivências compartilhadas. Cada indivíduo participa, mesmo que de forma indireta, do processo cultural e político da coletividade", explica um dos idealizadores do projeto, Paulo Dagomé, 52.



A conclusão do projeto chega como uma forma de presentear a cidade e seus moradores, já que o 25° aniversário da região se aproxima. As comemorações estão previstas para o dia 25 de junho.



É possível acompanhar o processo de produção do grupo, pelo Facebook, na página "Memórias Oleiras". O projeto tem o auxílio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).



www.memoriasoleiras.com.br

O projeto "Memórias Oleiras", organizado por um grupo de pesquisadores, está finalizado e agora os moradores da São Sebastião podem ter acesso a um acervo online com fotos, arquivos públicos e depoimentos de pioneiros, tudo em um museu digital.O site é resultado do projeto que começou a ser desenvolvido em 2016 pelo movimento Cultural Supernova. Durante este período, foram recuperadas fotos, arquivos públicos e depoimentos.O nome do projeto é inspirado nas "olarias", que forneciam materiais de construção civil para as obras da Capital Federal. A equipe formada por pesquisadores, fotógrafos e cinegrafistas priorizou os moradores mais antigos da cidade. Alguns chegaram à região antes mesmo do nascimento de Brasília, em 1960, e trabalharam na cidade.