São Paulo tem mostra de animação russa

A antiga União Soviética foi uma das maiores produtoras de animação do mundo. Para celebrar as obras, o CineSesc apresentra entre os dias 12 e 18 de julho, a Mostra de Animação Russa, que tem produção da Ars et Vita. Com curadoria de Luiz Gustavo Carvalho e Maria Vragova, o festival apresenta 40 desenhos animados de 20 diretores diferentes, realizados entre 1950 e 2016.



Entre os destaques da programação está "O Velho e o Mar" (1999), filme de Alexander Petrov que se inspira no romance de mesmo nome de Ernest Hemingway. Petrov recebeu o Oscar pelo filme, e voltou a receber a estatueta com "Meu Amor" (2006). Outro destaque é "Conto dos Contos" (1929), obra prima de Yuri Norstein, considerado, pela Academia Americana de Cinema, o melhor desenho animado já feito.

Além das sessões de filmes, a mostra realiza uma oficina de animação com a diretora e animadora Svetlana Filippova, e o lançamento do livro "Tarakã" (Baratão), de Kornei Tchukóvski.







CINESESC

Tel.: (11) 3087-0500

12 a 18 de julho

R$ 12 a R$ 20