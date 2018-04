São Paulo tem 1º edição de festival internacional circense

Promovido pela Associação dos Amigos de Memória do Circo com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a primeira edição do Festival Internacional de Circo acontece entre os dias 11 e 15 de abril, na Cidade do Circo, no Centro Esportivo Tietê.

O festival conta com mais de 40 atrações vindas de diversas cidades brasileiras, além de convidados internacionais da Bélgica, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Equador e Uruguai. Os espetáculos reúnem o encanto e a maestria do circo mundial, enriquecidos pelo teatro, dança e cinema. Grandes nomes e inspirações estão confirmados, como o artista Tato Villanueva, da Argentina; e o Circo Pitanga, da Bélgica.

A abertura acontece nesta quarta-feira, com a Mostra Competitiva, onde números circenses disputam prêmios. Foram mais de 600 inscritos e apenas 12 finalistas selecionados para concorrerem a dois prêmios de R$ 5.000,00, que serão entregues para a melhor performance de pista e a melhor aérea.





