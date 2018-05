São Paulo recebe festival internacional de circo

Após 40 edições no exterior, um dos maiores festival internacionais sobre a arte circense chega ao Brasil. Realizado pelo Cirque La Force, o 1st Cirque International Festival of Brazil Contest começa nesta quarta-feira (2) e vai até domingo (6), em São Paulo, no Anhembi, ao lado do Palácio das Convenções.



Já desembarcaram na capital paulista artistas circenses da Ucrânia, Etiópia, Argentina e de outras cidades do Brasil, e estão a todo vapor com os ensaios. Nesta semana ainda chegam competidores da Rússia, Mongólia, Alemanha, China, Itália e Hungria, juntamente com participantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul.

Além de o público poder prestigiar uma mega atração cultural inédita, o país recebe um jurado ilustre: Eugene Chaplin, da Suíça, filho de Charlie Chaplin e atual presidente do Festival Internacional de Cinema de Comédia de Vevey, também diretor do documentário "Charlie Chaplin: A Family Tribute", entre outros espetáculos.

O júri tem ainda Peter Dubinsky, dos Estados Unidos, presidente-fundador da Firebird Productions, Inc., empresa de entretenimento internacional que produz shows e oferece artistas para Walt Disney World. Da Rússia, vem Alexander Ogurtsov, vice-presidente e líder artístico do "Nikulin Moscow Circus"; e Askold Zapashnyy, diretor artístico do Great Moscow State Circus e do Festival Internacional do Circo conhecido como IDOL. Pavel Kotov, do Canadá, também está entre os jurados. Ele é diretor de elenco do Cirque du Soleil e foi juiz da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Quem representa a França é Thierry Outrilla, diretor artístico do famoso "Parisian Cabaret" em Paris. E completando o júri internacional, Xiaoling Feng, da China, diretora da Cia. Xinjiang, com premiações em diversos festivais internacionais e nacionais. Já o Brasil é representado por Wladimir Spernega, fundador da UBCI- União Brasileira de Circos Itinerantes e atualmente está na gestão do Grupo Beto Carrero.